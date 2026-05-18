Syrskyj besuchte das Korps „Chartia“ in der Region Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der ersten Maihälfte habe der Feind in dieser Richtung mehr als 150 Angriffe verübt, erklärte der Oberbefehlshaber.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, besuchte das 2. Korps der Nationalgarde „Chartiia“, das im südlichen Slobodschan-Gebiet in der Region Charkiw eine aktive Verteidigung führt. Dies teilte er am Montag, dem 18. Mai, auf Telegram mit.

In der ersten Maihälfte hat der Feind in dieser Richtung mehr als 150 Angriffe durchgeführt. Unsere Soldaten halten den Vormarsch der russischen Angreifer wirksam auf und fügen ihnen spürbare Verluste zu, schrieb der Oberbefehlshaber.

Syrskyj erörterte mit dem Kommandostab des Korps und der Brigaden die Erfüllung der gestellten Aufgaben sowie Vorschläge zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten und zur Vernichtung einer größeren Anzahl von Angreifern.

Er habe eine Reihe von Entscheidungen zur Verbesserung der Versorgung unserer Soldaten entsprechend deren Anforderungen getroffen, fügte er hinzu.

Laut Syrskyj bleiben die Prioritäten der Verteidigungskräfte weiterhin die weitere Übernahme der Initiative auf dem Schlachtfeld, das Zufügen maximaler Verluste dem Feind und die Rettung der Leben unserer Verteidiger.

Zur Erinnerung: Letzte Woche haben die Streitkräfte der Ukraine das Dorf Odradne im Bezirk Dwuritschi der Oblast Charkiw befreit. Dabei haben sich die Soldaten der 129. Mechanisierten Brigade besonders hervorgetan.

Die Ukraine hat ihre erste gelenkte Luftbombe entwickelt