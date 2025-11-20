In Ternopil ist die Zahl der Menschen, die sich nicht an die Behörden gewandt haben, auf 14 gesunken: sechs meldeten sich in Sicherheit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Ternopil ist die Zahl der Menschen, die sich nicht an die Behörden gewandt haben, auf 14 gesunken: sechs haben sich in Sicherheit gemeldet.

Quelle: SES

Wörtlich: „Die Arbeit hört weder Tag noch Nacht auf: Experten untersuchen die Trümmer Meter für Meter auf der Suche nach Menschen, die möglicherweise Hilfe benötigen.

Nach den aktualisierten Daten ist die Zahl der Menschen, die sich nicht gemeldet haben, auf 14 gesunken. Sechs Bewohner, deren Schicksal zuvor unbekannt war, haben ihren Aufenthaltsort gemeldet und sind nun in Sicherheit.“

Mehr Details: Die Rettungskräfte fügen hinzu, dass die Rettungsarbeiten noch andauern und so lange fortgesetzt werden, bis die Retter sicher sind, dass niemand mehr unter den Trümmern gefangen ist.

Was zuvor geschah:

In der Nacht des 19. November hat der Feind einen kombinierten Angriff auf ukrainische Städte gestartet. Explosionen waren in den Regionen Chmelnyzkyj, Iwano-Frankiwsk, Riwne, Lwiw und Dnipro zu hören.

In Ternopil wurde ein mehrstöckiges Gebäude bei einem russischen Angriff zerstört. Nach vorläufigen Angaben der Luftwaffe wurde es von einer Ch-101-Rakete getroffen.

Bei dem Angriff wurden mindestens 26 Ukrainer, darunter drei Kinder, getötet. Mehr als 90 weitere Bewohner wurden verletzt.