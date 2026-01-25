Tichanowska: Selenskyj verkörpert den Mut einer Nation, die sich weigert, ihre Freiheit aufzugeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Svetlana Tikhanovskaya traf sich mit Selenskyj in Litauen und betonte den gemeinsamen Kampf für Freiheit und Demokratie.

Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Litauen sagte die weißrussische Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovska, er verkörpere den Mut einer Nation, die sich weigert, ihre Freiheit aufzugeben.

Tichanowska in den sozialen Medien X

Tikhanovska sagte, sie habe sich am Sonntag mit Selenskyj in Vilnius getroffen.

„Er verkörpert den Mut einer Nation, die sich weigert, ihre Freiheit aufzugeben.

Seine Führung erinnert die Welt daran, dass Würde, Souveränität und Demokratie es wert sind, verteidigt zu werden.

Unser Kampf ist gemeinsam. Unsere Zukunft ist europäisch.“