Klitschko: In Kiew wird wieder geheizt, aber Hunderte von Menschen frieren immer noch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Über 340 weitere Gebäude in Kiew sind seit heute Morgen wieder an das Heizsystem angeschlossen.

Dies gab Bürgermeister Witalij Klitschko bekannt.

Ihm zufolge sind nach dem russischen Angriff auf die kritische Infrastruktur der Hauptstadt am 24. Januar noch 1.330 Hochhäuser ohne Heizung.

Klitschko erinnerte daran, dass am Tag zuvor fast 6.000 Gebäude erneut ohne Wärmeversorgung waren. Die meisten von ihnen wurden nach dem Beschuss am 9. und 20. Januar bereits wieder angeschlossen oder es wurde zweimal versucht, sie wieder anzuschließen.

„Versorgungsunternehmen und Energietechniker arbeiten weiter daran, alle Gebäude ohne Wärme zu versorgen“, sagte er.

Teams aus mehreren anderen Städten der Ukraine und Reparaturteams von Ukrsalisnyzja haben sich ebenfalls an den Wiederherstellungsarbeiten beteiligt.

Zur Erinnerung:

Bis zum Abend des 24. Januar waren weitere 3.300 Hochhäuser in Kiew ohne Heizung, nachdem der Feind die Hauptstadt angegriffen hatte.