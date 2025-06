In Transkarpatien ist eine Brücke über einen Fluss eingestürzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Allerdings waren die Bewohner von acht Siedlungen ohne Verbindung.

In Transkarpatien stürzte auf dem Abschnitt der Autobahn von staatlicher Bedeutung T-07-10 Uzhok – Nizhniye Vorota die Konstruktion einer Metallbrücke ein. Dies berichtete der Pressedienst der Staatlichen Agentur für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur der Ukraine am Mittwoch, den 25. Juni.

Es handelt sich um eine einfeldrige 34 Meter lange Brücke, die 1962 über den Fluss Zhdenyivka zwischen den Siedlungen Podpolozzya und Zhdenyevo gebaut wurde.

Die letzte Inspektion der Brücke wurde im Frühjahr dieses Jahres durchgeführt. Ihr Zustand wurde als zufriedenstellend eingestuft, es wurden keine sichtbaren Schäden oder Notabschnitte festgestellt.

Die Gründe für den Einsturz des Brückenteils und die beteiligten Personen werden im Rahmen der Ermittlungen ermittelt. An der Stelle wird bereits ein provisorischer Übergang über den Fluss eingerichtet, schwere Maschinen sind im Einsatz.

Derzeit werden die Siedlungen des Dorfes Zhdenievo, v. Zbini, v. Zbini, s. Shcherbovets, v. Pashkivtsi, s. Bukovel, s. Perekrestny, s. Kicherniy Dorf, Kicherniy Dorf, Roztoka Dorf. Der Verkehr in Roztoka ist durch das Dorf Uzhok möglich. Uzhok. Wir erinnern daran, dass im Jahr 2023 in den Vorkarpaten eine Brücke über den Fluss Teresva eingestürzt ist, wodurch zwei Autos ins Wasser fielen – fünf Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Die Kommission für die Inspektion von Brückenbauwerken hat festgestellt, dass sich 9 Prozent der Brücken in der Ukraine in einem Notzustand befinden.