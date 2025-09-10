Trump hat die Hinrichtung des Mörders eines ukrainischen Flüchtlings gefordert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

North Carolina hat seit 2006 keinen Häftling mehr hingerichtet. Die Bundesregierung vollstreckt das Todesurteil im Jahr 2021.

US-Präsident Donald Trump forderte am Mittwoch, den 10. September, in Truth Social, dass das Gericht die Todesstrafe gegen den 34-jährigen Obdachlosen Decarlos Brown Jr. verhängen soll, der am 22. August in Charlotte, North Carolina, den 23-jährigen ukrainischen Flüchtling Irina Zarutskaya ermordet hat.

„Das Tier, das ein schönes junges Mädchen aus der Ukraine, das auf der Suche nach Frieden und Sicherheit nach Amerika kam, so brutal ermordet hat, sollte schnell (ohne Frage!) vor Gericht gestellt und ausschließlich zum Tode verurteilt werden. Es kann keine andere Wahl geben!!!“, schrieb Trump.