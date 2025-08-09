FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Trump steht am Scheideweg, aber die Souveränität der Ukraine darf nicht gegen Illusionen eingetauscht werden, sagt Kelloggs Tochter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

US-Präsident Donald Trump befindet sich an einem Scheideweg. Die Souveränität der Ukraine sollte jedoch nicht für die Illusion von Stabilität eingetauscht werden.

Das sagte Megan Mobbs, die Tochter von Trumps Sondergesandtem Keith Kellogg, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihren Beitrag auf der Social Media Seite X.

„Es wird immer deutlicher, dass Präsident Trump am Scheideweg von Churchill und Chamberlain steht. Man kann nicht die Souveränität eines anderen Landes gegen die Illusion von Stabilität eintauschen“, schreibt Megan Mobbs und kommentiert die Situation um die Ukraine.

Sie fügt hinzu, dass Trumps Entscheidung nicht nur über das Schicksal der Ukraine, sondern auch über die zukünftige Sicherheit der Vereinigten Staaten und der gesamten freien Welt entscheiden wird.

Trumps Treffen mit Putin und die Schwierigkeiten des Friedens in der Ukraine

