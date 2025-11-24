Trumps Frist für die Zustimmung der Ukraine zum Friedensplan könnte um eine Woche verschoben werden, Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump könnte die frühere Frist für die Zustimmung der Ukraine zu einem Friedensplan um eine Woche verschieben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Economist.

„Donald Trumps Frist vom 27. November für die Unterstützung des Friedensplans durch die Ukraine könnte um eine weitere Woche verlängert werden“, so die Quellen.

Gleichzeitig berichtete The Economist, dass der neue Plan die Bemühungen Europas, eingefrorene russische Guthaben zurückzuerhalten, wahrscheinlich erschweren wird.

Was vorausging