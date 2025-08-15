Ein Turmdrehkran stürzte auf der Krim um: es gibt ein Opfer und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auf einer Baustelle in Sewastopol ist ein Kran umgestürzt. Bei dem Vorfall wurde eine Person getötet und zwei weitere wurden verletzt.

Im vorübergehend besetzten Sewastopol auf der Krim fiel ein Baukran um, es gibt ein Opfer und Verletzte. Dies berichtete der Pressedienst des örtlichen „Ministeriums für Notfallsituationen“ am Freitag, den 15. August.

Der Baukran stürzte auf der Baustelle in der Straße der Oktoberrevolution um. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr am Morgen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Stadt knickte der Ausleger bei der Installation des Turmdrehkrans um. Infolge des Vorfalls kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Rettungskräfte und Sanitäter sind vor Ort im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft prüft die Einhaltung der städtebaulichen Vorschriften und der Arbeitsschutzbestimmungen. Es ist nicht bekannt, welches Unternehmen die Bauarbeiten durchführt.