Die Ukraine hat alle neun Kernkraftwerke unter ihrer Kontrolle wieder in Betrieb genommen - Buslavets

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat alle neun Atomkraftwerke, die sich auf dem von der Regierung kontrollierten Territorium befinden, wieder zur Stromerzeugung in Betrieb genommen.

Dies gab die ehemalige Leiterin des Energieministeriums Olha Buslavets bekannt.

Ihr zufolge ist die Stromerzeugung aus Wasserkraft durch die verfügbaren Kapazitäten und Wasserressourcen stark eingeschränkt. Die Stromerzeugung in Wärmekraftwerken und KKWs ist angesichts der Angriffe auf die Energieinfrastruktur und deren Zerstörung zurückgegangen.

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (EE) ist saisonabhängig und hängt von der Wolkenbedeckung ab.

Gleichzeitig, so Buslavets, sind derzeit alle 9 von der Ukraine kontrollierten Kernkraftwerke in Betrieb.

„Heute wurden die letzten 9 Kraftwerksblöcke nach der planmäßigen Wartung wieder eingeschaltet“, sagte er.

Zur Wiederholung:

