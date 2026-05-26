Die Ukraine hat die Antidumpingzölle gegen China verlängert und eine neue Untersuchung eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Interministerielle Kommission für internationalen Handel (MKMT) hat die Antidumpingmaßnahmen gegen China um fünf Jahre verlängert und neue Untersuchungen bezüglich der Einfuhr bestimmter Metallprodukte aus einer Reihe von Ländern eingeleitet.
Dies geht aus dem Regierungsanzeiger hervor.
Der Antidumpingzoll betrifft nahtlose, warmgeformte Stahlrohre aus China. Er wurde erstmals im Jahr 2020 eingeführt.
Gemäß der Entscheidung bleibt der endgültige Antidumpingzollsatz für die meisten Hersteller und Exporteure aus der VR China bei 51,52 %, wobei für bestimmte Arten von Futterrohren ein Nullsatz festgelegt wurde.
Darüber hinaus hat das Ministerium für Industrie und Handel eine neue Antidumpinguntersuchung gegen China eingeleitet.
Diese betrifft warmgewalzte Stabstahlprodukte aus China für den Zeitraum 2022–2025, in dem die chinesischen Importe stark angestiegen sind. Die Beschwerde wurde von der Firma „ArcelorMittal Krywyj Rih“ eingereicht, die geltend machte, dass das Exportpotenzial Chinas so groß sei, dass es die Produktion dieser Waren in der Ukraine bedrohe.
Durch die billigen chinesischen Importe habe das Unternehmen erheblichen Schaden erlitten: Es sei gezwungen gewesen, die Produktionsmengen zu senken, seinen Marktanteil zu verringern sowie Personal abzubauen.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“