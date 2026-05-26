Die Ukraine hat die Antidumpingzölle gegen China verlängert und eine neue Untersuchung eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Interministerielle Kommission für internationalen Handel (MKMT) hat die Antidumpingmaßnahmen gegen China um fünf Jahre verlängert und neue Untersuchungen bezüglich der Einfuhr bestimmter Metallprodukte aus einer Reihe von Ländern eingeleitet.

Dies geht aus dem Regierungsanzeiger hervor.

Der Antidumpingzoll betrifft nahtlose, warmgeformte Stahlrohre aus China. Er wurde erstmals im Jahr 2020 eingeführt.

Gemäß der Entscheidung bleibt der endgültige Antidumpingzollsatz für die meisten Hersteller und Exporteure aus der VR China bei 51,52 %, wobei für bestimmte Arten von Futterrohren ein Nullsatz festgelegt wurde.

Darüber hinaus hat das Ministerium für Industrie und Handel eine neue Antidumpinguntersuchung gegen China eingeleitet.

Diese betrifft warmgewalzte Stabstahlprodukte aus China für den Zeitraum 2022–2025, in dem die chinesischen Importe stark angestiegen sind. Die Beschwerde wurde von der Firma „ArcelorMittal Krywyj Rih“ eingereicht, die geltend machte, dass das Exportpotenzial Chinas so groß sei, dass es die Produktion dieser Waren in der Ukraine bedrohe.

Durch die billigen chinesischen Importe habe das Unternehmen erheblichen Schaden erlitten: Es sei gezwungen gewesen, die Produktionsmengen zu senken, seinen Marktanteil zu verringern sowie Personal abzubauen.