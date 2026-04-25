Die Ukraine ist bereit für dreiseitige Gespräche in Aserbaidschan, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident hat nicht präzisiert, ob die USA die dritte Partei sein werden. Die Ukraine ist bereit, eine neue Verhandlungsrunde mit Russland in Aserbaidschan zu führen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew mit.