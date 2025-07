Die Ukraine führt die Zahlung des Schulkinderpakets ein: wie viel und wer es erhalten kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat beschlossen, eine neue Zahlung mit dem Namen „Schulkinderpaket“ einzuführen.

Die Regierung hat beschlossen, eine neue Zahlung mit dem Namen „Schulkinderpaket“ einzuführen.

Dies gab der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bekannt.

„Es handelt sich um eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 5.000 Hrywnja für den Kauf von Schreibwaren, Büchern, Kinderkleidung und Schuhen für diejenigen, die ihre Kinder offline in die erste Klasse schicken“, erklärte er.

Laut Schmyhal kann jede ukrainische Familie das Schulkinderpaket erhalten, und der Antrag wird über Diia eingereicht. Das Geld kann ausschließlich bargeldlos ausgegeben werden, indem man eine Karte benutzt, um die für die Schule benötigten Dinge zu bezahlen.

Er wies darauf hin, dass das Ministerium für Sozialpolitik alle Einzelheiten und Informationen über den Beginn des Antragsverfahrens mitteilen wird.

„Die Zahlung von 5.000 Hrywnja hat keinen Einfluss auf die Gewährung von Wohngeld oder anderen Sozialleistungen“, betonte der Ministerpräsident.

Um es kurz zu machen:

Kinder, die nach einer Deportation, Zwangsumsiedlung oder einem Aufenthalt in den vorübergehend besetzten Gebieten in die Ukraine zurückkehren, erhalten eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von Hrywnja 50.000.