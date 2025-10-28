Ukraine und Kroatien einigen sich auf gemeinsame Waffenproduktion, Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine und Kroatien haben sich auf eine Ausweitung der gemeinsamen Waffenproduktion geeinigt. Die Länder haben eine Absichtserklärung zur Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Industrie unterzeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram von Verteidigungsminister Denys Schmyhal.

„Ich habe Kroatien für die Bereitstellung von 13 militärischen Hilfspaketen im Wert von mehr als 200 Millionen Euro gedankt. Wir erwarten das 14. Hilfspaket in Kürze und das 15. bis Ende dieses Jahres“, sagte Schmyhal bei einem Treffen mit dem kroatischen Vizepremierminister und Verteidigungsminister Ivan Anusic.

Ihm zufolge werden die Ukraine und Kroatien Anfang 2026 ein gemeinsames Industrieforum für Rüstungshersteller abhalten.

Die Verteidigungsminister sprachen auch über die gemeinsame Teilnahme am SAFE-Mechanismus und die Möglichkeit eines Beitritts Kroatiens zur PURL-Initiative.

„Wir haben das Potenzial für eine Beteiligung an der FPV-Drohnen-Koproduktionsinitiative erörtert. Wir sehen das Interesse Kroatiens an dieser Möglichkeit“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister.

Schmyhal wies auch auf die Rolle Kroatiens bei den Aktivitäten der Koalition für Minenräumung hin. Insbesondere hat das kroatische Unternehmen DOK-ING bereits 69 Minenräumfahrzeuge übergeben und mit der Produktion von Ersatzteilen in der Ukraine begonnen.