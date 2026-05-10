Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wer bürgt für die Umsetzung der Vereinbarung über den Austausch? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, dass der Gefangenenaustausch nach der Formel 1000 zu 1000 vorbereitet wird. Die russische Seite hat die Listen bereits erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die abendliche Videobotschaft des Staatsoberhauptes.