Die Ukraine und Russland bereiten einen neuen Gefangenenaustausch vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, rechnet bis Ende nächster Woche mit einer neuen Phase des Gefangenenaustauschs.

Nach der Rückkehr von 182 Ukrainern am 11. April wird bis Ende nächster Woche ein weiterer Austausch von Kriegsgefangenen vorbereitet. Dies erklärte der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, am Sonntag, dem 12. April, im Gespräch mit Journalisten. Seinen Angaben zufolge fand der Austausch zuvor nicht statt, da auf russischer Seite während der Vorbereitungen technische Schwierigkeiten auftraten.

Budanow betonte, dass die ukrainische Seite beschlossen habe, die Vorbereitungsphase nicht zu verzögern, damit die freigelassenen Soldaten rechtzeitig nach Hause zurückkehren könnten.

„Die andere Seite hat es nicht ganz geschafft, alles vorzubereiten, aber es gab keine Möglichkeit zu warten. Mögen wenigstens diese 182 Menschen den Feiertag zu Hause verbringen“, betonte der Leiter des Präsidialamtes. Budanow äußerte die Hoffnung, dass die Verzögerung die Pläne für die nahe Zukunft nicht beeinträchtigen werde.

„Ich hoffe, dass es gegen Ende der Woche eine weitere Phase geben wird. Es handelte sich dort um rein bürokratische Verfahren“, sagte der Leiter des Präsidialamtes.