Die Ukraine hat in vier Regionen den Strom abgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Derzeit gibt es noch einen Bedarf an aktivem Stromverbrauch zwischen 10:00 und 18:00 Uhr, warnte in Ukrenerho.

Seit Donnerstagmorgen sind in der Ukraine in vier Regionen Stromausfälle zu verzeichnen. Dies wurde von Ukrenerho am 26. Juni berichtet.

„Infolge ungünstiger Wetterbedingungen (Regen, Gewitter, starker Wind) waren bis zum Morgen 55 Siedlungen in vier Regionen ganz oder teilweise ohne Strom. Die Reparaturteams von oblenergo führen Notsanierungsarbeiten durch, um die Stromversorgung aller Abonnenten so schnell wie möglich wiederherzustellen“, heißt es in der Mitteilung.

Zugleich entspricht der Stromverbrauch in der Ukraine den saisonalen Indikatoren. Heute, um 9:30 Uhr, lag er auf dem gleichen Niveau wie am Mittwoch.

Gleichzeitig besteht immer noch die Notwendigkeit, den aktiven Stromverbrauch auf die Zeit zu verschieben, in der die Solarkraftwerke am produktivsten arbeiten.

„Bitte verwenden Sie leistungsstarke Elektrogeräte von 10:00 bis 18:00 Uhr“, baten die Energietechniker.

Erinnern Sie sich, am 25. Juni gab es in drei Regionen der Ukraine Stromausfälle. Damals war die Ursache für die Stromausfälle ebenfalls schlechtes Wetter.

Und letzte Woche wurden in der Ukraine die Beschränkungen für den Stromverbrauch aufgehoben. Dies geschah vor dem Hintergrund eines allgemeinen Rückgangs des Energieverbrauchs.

Ukrenerho bewertete auch die Möglichkeit von Stromausfällen im Sommer. Derzeit gibt es auf dem Strommarkt einen Überschuss von 300-2000MW Kapazität pro Stunde.