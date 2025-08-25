In der Ukraine ist die Zahl der Schulden für unbezahlte Bußgelder um das 2,5-fache gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 verzeichnete das Unified Register of Debtors 375.810 Schulden für die Nichtbezahlung von Bußgeldern für Verkehrsverstöße.

Dies wird von Opendatabot berichtet.

Das ist zwar weniger als im letzten Jahr, aber immer noch ein Drittel mehr als 2023. Im Vergleich zu der Zeit vor dem Ausbruch des Krieges sind die Schulden und Verstöße am stärksten gestiegen, nämlich um das 2,5-fache.

Opendatabot hebt hervor, dass seit dem Ausbruch des umfassenden Krieges nicht nur die Zahl der unbezahlten Bußgelder gestiegen ist, sondern sich auch die Geschlechterverteilung der Fahrer verändert hat, sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch auf den Anteil.

Der Anteil der Frauen, die ein Bußgeld für einen Verkehrsverstoß fristgerecht bezahlen, wächst von Jahr zu Jahr. Wenn in der ersten Hälfte des Jahres 2021 nur 8% der Verfahren auf Frauen entfielen, sind es in diesem Jahr bereits 21%, so die Studie.

Es heißt, dass Männer in der Ukraine am häufigsten Verkehrsverstöße begehen und Bußgelder nicht bezahlen. 41% aller Verfahren entfallen auf sie.

Die Hauptstadt ist der Spitzenreiter unter den Regionen in Bezug auf Verkehrsverstöße – 12% oder 43.654 Verfahren. Es folgen die Region Dnipropetrowsk – 36.879 oder 10% und die Region Odessa – 29.502 oder 8%, berichtet Opendatabot.

Um es kurz zu machen:

Im Jahr 2024 wurden 735 Tausend neue Schulden aufgrund von Bußgeldern verzeichnet. 37% davon sind nicht bezahlt worden.