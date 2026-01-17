Ukrenerho hat über geplante Stromabschaltungen für den 18. Januar informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die Einführung der restriktiven Maßnahmen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Sonntag, den 18. Januar, werden in allen Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen (für industrielle Verbraucher) eingeführt. Dies wurde in Ukrenerho berichtet.

Der Grund für die Einführung der Beschränkungsmaßnahmen – die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

„Achtung! Die Situation im Energiesystem kann sich ändern. Zeitpunkt und Umfang der Anwendung von Abschaltungen an Ihrer Adresse erfahren Sie auf den offiziellen Seiten von oblenergo in Ihrer Region. Wenn der Strom planmäßig erscheint – bitte verbrauchen Sie ihn sparsam!“ – heißt es in der Nachricht.