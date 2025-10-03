Ukrenerho um Millionen betrogen: Abgeordneter des Regionalrats von Charkiw organisierte ein kriminelles System

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ein ehemaliger Abgeordneter des Regionalrats von Charkiw organisierte eine kriminelle Gruppe, deren Handlungen beim Verkauf von Strom während des Krieges der NPC Ukrenerho Verluste von mehr als 58 Millionen Hrywnja einbrachten.

Dies wurde von der spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft auf Telegram gemeldet, berichtet RBK Ukrajina.

Es wurde festgestellt, dass der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Regionalrats von Charkiw (damals ein Abgeordneter des Regionalrats von Charkiw) im April 2022 eine organisierte Gruppe gegründet hat, um Strom aus dem integrierten Energiesystem der Ukraine zu beschlagnahmen und die Erlöse aus dem Verkauf zu legalisieren.

Einzelheiten des Plans

Nach dem entwickelten kriminellen Plan kauften die Personen drei Unternehmen mit Stromversorgungslizenzen im Voraus.

Im Juni 2022 erhielten diese Unternehmen Strom aus dem integrierten Energiesystem der Ukraine und übergaben ihn an ein kontrolliertes Unternehmen zum Verkauf an Endverbraucher. Die NPC Ukrenerho erhielt jedoch kein Geld aus dem Verkauf des Stroms.

Um die Gelder zu legalisieren, wurden sie zunächst unter dem Deckmantel der Kreditrückzahlung auf die Konten von Finanzunternehmen überwiesen, die sie dann gegen eine Gebühr von 0,5 % des Überweisungsbetrags an andere Unternehmen zurücküberwiesen, die das Geld schließlich auf das Konto des bulgarischen Unternehmens abhoben.

RBK Ukrajina berichtet, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine vor kurzem einen der Leiter der Sicherheitsabteilung von Ukrenerho festgenommen hat, der Informationen über die Folgen der russischen Angriffe auf die ukrainischen Energieanlagen weitergegeben hat.