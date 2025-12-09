Ukrenerho hat das Volumen der Stromausfälle nicht veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Jetzt rät Ukrenerho, sich nur auf den offiziellen Seiten des Oblenergo über Zeit und Umfang der Stromausfälle zu informieren.

Am Mittwoch werden in allen Regionen der Ukraine rund um die Uhr stündliche Stromsperren verhängt. Dies berichtete Ukrenerho am Dienstag, den 9. Dezember.

„Morgen, am 10. Dezember, werden in allen Regionen der Ukraine stündliche Stromabschaltungen und Strombegrenzungen (für industrielle Verbraucher) eingeführt“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Grund für die Einführung der Beschränkungsmaßnahmen die Folgen der russischen Raketendrohnenangriffe auf Energieanlagen sind.

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Zeitpunkt und Umfang der Anwendung von Abschaltungen an Ihrer Adresse – informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten von oblenergo in Ihrer Region“, fügte Ukrenerho hinzu und forderte dazu auf, Strom sorgfältig zu verbrauchen, wenn er planmäßig erscheint.