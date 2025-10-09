"Ukrsalisnyzja hat wegen der Bedrohung durch feindliche Angriffe Umleitungsstrecken in der Region Sumy eingerichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrsalisnyzja hat aufgrund der Gefahr von feindlichen Angriffen auf bestimmte Streckenabschnitte von Zügen, die in Richtung der Region Sumy fahren, Umleitungsstrecken eingerichtet.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov, mit.

„Der Verkehr ist so organisiert, dass die Menschen nicht in Gefahr sind“, sagte er.

Ukrsalisnyzja stellte klar, dass die Streckenänderungen vor allem die Regionalzüge betreffen:

895 Konotop – Fastiw

888/887 Slavutych – Kiew-Wolhynienskyj

892 Fastiw – Slawutytsch.

Vorortzüge kommen im Bahnhof Nosivka an und fahren von dort ab.

Fernzüge, wie 787 Tereshchenska – Kyjiw, 786 Kyjiw – Tereshchenska, 113 Charkiw – Lwiw, 779 Sumy – Kyjiw, 116 Kyjiw – Sumy, 774 Zhmerynka – Tereshchenska, machen einen Umweg zu ihren Zielbahnhöfen.

Zur Wiederholung:

Aufgrund des russischen Beschusses in der Region Sumy verkehren die Züge in Richtung Nizhyn weiterhin mit Ersatzdiesellokomotiven, wobei einige Züge über Umwege fahren.