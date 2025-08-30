Unbemannte Flugzeuge griffen Tschernomorsk an: die Stadt verlor ihr Licht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Region Odessa wurde von Schahedin angegriffen. Explosionen sind im regionalen Zentrum und in Tschernomorsk zu hören.

Die Russen haben am Samstagabend, den 30., die Region Odessa mit Drohnen angegriffen. Der Hauptschlag traf Tschernomorsk, berichtet die Ausgabe Dumskaja.

Nach Angaben des Überwachungskanals Mykolajiwsky Vanek fliegen immer noch etwa acht Schaheds über der Stadt.

Nach den Explosionen ist in Tschernomorsk der Strom ausgefallen, wie lokale Medien berichten.

Auch in Odessa sind Explosionen zu hören.

Wir erinnern daran, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht zum 20. August einen massiven Angriff auf Ismajil in der Region Odessa und Ochtyrka in der Region Sumy durchgeführt haben.

Der Staatliche Dienst für Notfallsituationen hat die Folgen des Angriffs auf die Region Odessa dargestellt