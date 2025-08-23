Ein Unfall mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Charkiw: ein betrunkener Autofahrer wurde festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Charkiw wurde der Fahrer eines Geländewagens festgenommen, der einen Unfall mit einem Bus und einem Oberleitungsbus verursacht hat, bei dem 7 Menschen verletzt wurden.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Charkiw

Den Ermittlungen zufolge fuhr*der* 46-jährige Fahrer eines Toyota mit hoher Geschwindigkeit auf der Heroiv Avenue in Charkiw in Richtung Stadtzentrum und kollidierte mit einem Shuttlebus. Durch den Aufprall drehte sich der Geländewagen und krachte in einen Trolleybus, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

Bei dem Unfall wurden sieben Personen verletzt (sie erlitten eine akute Stressreaktion und körperliche Verletzungen), darunter eine schwangere Frau und ein 16-jähriges Mädchen.

Es wurde vorläufig festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Außerdem hat er sich geweigert, einen Alkoholtest zu machen.“

Einzelheiten: Der Mann wurde gemäß Artikel 208 der ukrainischen Zivilprozessordnung festgenommen. Über die Zustellung einer Verdachtsmeldung an ihn wird derzeit entschieden.

Unter der Verfahrensaufsicht der regionalen Staatsanwaltschaft von Charkiw wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Regeln der Verkehrssicherheit oder des Verkehrsbetriebs durch eine Person eingeleitet, die ein Fahrzeug im Zustand der Trunkenheit geführt hat, wodurch das Opfer eine mittelschwere Körperverletzung erlitten hat (Teil 1 des Artikels 286-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine).