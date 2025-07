Der Verbrauch steigt weiter: Ukrenerho fordert die Verbraucher zum Stromsparen auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrenerho hat die Verbraucher aufgefordert, von 10:00 bis 22:00 Uhr sparsam mit Strom umzugehen, da der Verbrauch spürbar gestiegen ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Ukrenerho.

„Der Stromverbrauch steigt weiter an. Heute, am 10. Juli, lag er ab 9:30 Uhr um 1% höher als zur gleichen Zeit am Vortag – am Mittwoch. Der Grund dafür ist das anhaltend heiße Wetter in der gesamten Ukraine“, so Ukrenerho.

Außerdem führt bewölktes Wetter mit Niederschlägen in den westlichen und einem Teil der zentralen Regionen zu einem geringen Wirkungsgrad der Solarkraftwerke der Haushalte und einem entsprechenden Anstieg des Energieverbrauchs aus dem allgemeinen Netz.

Gestern, am 9. Juli, wurde der Tageshöchstverbrauch in den Abendstunden gemessen. Er war 2,9% höher als der Höchstwert des Vortages am Dienstag.

„Auch heute, am 10. Juli, ist es notwendig, Strom zu sparen. Bitte schränken Sie die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte von 10:00 bis 22:00 Uhr ein“, fügte Ukrenerho hinzu.

