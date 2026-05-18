„Verstärkte Aktivitäten der Russen in der Region Tschernihiw“: Der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat auf die Gerüchte reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine verstärkte Aktivität feindlicher Sabotagegruppen sei in den Verteidigungszonen tatsächlich nicht zu beobachten, betonte der Sprecher des Staatlichen Grenzschutzdienstes, Andrij Demtschenko.

Einige Telegram-Kanäle verbreiteten Gerüchte, wonach russische Soldaten angeblich in der Region Tschernihiw verstärkt aktiv seien, doch dies entspricht in Wirklichkeit nicht den Tatsachen. Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Stellungnahme des Sprechers des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, Andrej Demtschenko.

Zuvor hatte der Telegram-Kanal „Operativnyj Inform“ berichtet, dass russische Sabotage- und Aufklärungsgruppen (DRG) aus den Reihen des FSB angeblich in der Region Tschernihiw aktiv geworden seien und begonnen hätten, ukrainische Beobachtungsposten zu „terrorisieren“.

Ein Vertreter des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine reagierte in einem Kommentar gegenüber der Zeitung auf solche Gerüchte über die Region Tschernihiw.

„In den Verteidigungsabschnitten, in denen Einheiten des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine stationiert sind, ist keine verstärkte Aktivität feindlicher DRG zu beobachten.

Gleichzeitig bleibt diese Bedrohung natürlich bestehen und verschwindet nicht“, heißt es in seinem Kommentar.

Zur Erinnerung: In der Region Tschernihiw kamen infolge eines russischen Drohnenangriffs auf einen landwirtschaftlichen Betrieb ein 70-jähriger Mann und sein 49-jähriger Sohn ums Leben.