Die Drohnen der Gruppe Lasar in der Einsatzzone der Truppengruppierung Süd in der Region Cherson haben eine BM-30 Smerch zerstört.

Die Verteidigungskräfte haben das Mehrfachraketenwerfersystem BM-30 Smerch zerstört, mit dem die russischen Angreifer Mykolajiwshchyna drei Monate lang beschossen hatten. Dies gaben der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw (Regionale Militärverwaltung) Witalij Kim und die Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine bekannt.

„Kürzlich durch Kräfte von Angriffsdrohnen und Luftaufklärungseinheit Lasars Gruppe in der operativen Zone der Gruppierung der Truppen (Kräfte) Süden in der Region Cherson in einer Entfernung von fast fünfzig Kilometer zerstört BM-30 „Smerch“, sagte der Bericht.

Der Regierungsbeamte sagte, dass dieses Raketensystem seit drei Monaten die Felder in der Region Mykolajiw beschießt.

BM-30 „Smerch“ ist ein schweres sowjetisches Mehrfachraketenwerfersystem mit einem Kaliber von 300 mm, das Ende der 1980er Jahre in Dienst gestellt wurde.

Technisch gesehen ist die BM-30 Smerch mit 12 Abschussrohren ausgestattet und in der Lage, eine ganze Salve in 38 Sekunden abzufeuern.

Die Reichweite hängt vom jeweiligen Raketenmodell ab, aber Standardgeschosse können etwa 70-90 km erreichen, während modernisierte Geschosse bis zu 120 km oder mehr weit fliegen können.

