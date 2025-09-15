Der Vorsitzende des Finanzausschusses der Werchowna Rada sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die Hrywnja zusammenbrechen werde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Wechselkurs der Hrywnja gegenüber dem Dollar ist in naher Zukunft nicht in Gefahr. Probleme könnte es geben, wenn die internationale Hilfe für die Ukraine deutlich knapper wird.

Danylo Hetmanzew, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Rada, sagte dies in einem Interview mit RBK Ukrajina.

„In der Haushaltserklärung haben wir einen durchschnittlichen Jahreswechselkurs von 44,7 Hrywnja zum Dollar. Wir haben recht große Reserven der Nationalbank der Ukraine, was sich positiv auf den Wechselkurs auswirkt“, sagte er

Hetmanzew räumte erhebliche Probleme mit der Handelsbilanz ein, die aber durch internationale Hilfe ausgeglichen werden.

„Wenn sie rhythmisch ist, wird es keinen Druck auf den Wechselkurs geben. Wenn es Probleme mit der internationalen Hilfe gibt, wird es auch Probleme mit dem Wechselkurs geben. Aber bis jetzt sind diese Risiken nicht groß“, sagte der Abgeordnete.

Stabiler Wechselkurs

Der Wechselkurs der Hrywnja gegenüber dem Dollar ist im vergangenen Jahr stabil geblieben. Der offizielle Wechselkurs für den 15. September 2025 liegt bei: uAH 41,28/USD. Am 15. September 2024 lag er bei Hrywnja 41,27/USD.

Die Abwertungsstimmung der Unternehmen hat sich leicht verschlechtert. Der von den CEOs der EBA-Mitgliedsunternehmen für 2026 geplante durchschnittliche Dollarkurs beträgt 46 Hrywnja pro Dollar.

Für 2025 planten die Unternehmen 44 Hrywnja/USD und für 2024 – 41 Hrywnja/USD.

In einem Interview mit RBK Ukrajina sagte Hetmanzew, dass im Haushalt 2026 noch 10 Milliarden Dollar an internationaler Hilfe fehlen, aber die Verhandlungen laufen.