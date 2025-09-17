Wenn Russland nicht weh tut, ist es im Krieg - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es ist notwendig, den wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Druck auf Russland zu erhöhen, betonte der ukrainische Führer.

Der russische Diktator Wladimir Putin sollte spüren, dass seine Absicht, den Krieg fortzusetzen, die Streiks fortzusetzen und insbesondere die Destabilisierung nach Polen und Rumänien zu verlagern, für Russland Schmerzen bedeuten wird. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola am Mittwoch, den 17. September in Kiew.

Nach Ansicht des Staatschefs ist es zu diesem Zweck notwendig, den wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Druck auf Russland zu erhöhen.

Selenskyj wies darauf hin, dass die Ukraine auf die Verabschiedung des 19. Sanktionspakets der Europäischen Union wartet, das sich auf die russischen Energieressourcen, die Handelsinfrastruktur, den Bankensektor und die Umgehung der Sanktionen beziehen soll.

„Wenn es Russland nicht weh tut, befindet es sich im Krieg. Sie sollten große wirtschaftliche, große politische und andere Verluste spüren, damit wir dem Frieden endlich näher kommen“, betonte der Präsident.

Der ukrainische Staatschef betonte auch, wie wichtig die Unterstützung der USA für ähnliche Sanktionsschritte sei. Wir erinnern uns: US-Präsident Donald Trump sagte, er sei bereit, ernsthafte Sanktionen gegen Russland zu verhängen, wenn alle NATO-Länder den gleichen Schritten zustimmen und russisches Öl ablehnen. In Europa heißt es, dass die EU bereits seit mehreren Jahren schrittweise auf russische fossile Brennstoffe verzichtet, wie es der Präsident fordert.