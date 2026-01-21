"Wohlstandsabkommen" der Ukraine auf technischer Ebene vereinbart, Kachka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Der ‚Wohlstandsdeal‘ der Ukraine, der Hunderte von Milliarden Dollar für den Wiederaufbau nach dem Krieg erfordert, ist auf technischer Ebene vereinbart worden.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von Taras Kachka, stellvertretender Ministerpräsident für europäische und euro-atlantische Integration der Ukraine, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt gegeben.

Ihm zufolge kann das Dokument „jeden Tag“ unterzeichnet werden.

Der Vizepremierminister sah jedoch davon ab, konkrete Vorhersagen über den Zeitpunkt der Unterzeichnung zu machen, und wies darauf hin, dass dies von der weiteren Arbeit an Sicherheitsfragen abhängen könnte. Gleichzeitig drückte Kachka die Hoffnung aus, dass sich der Prozess nicht verzögert und dass in kurzer Zeit eine Einigung erzielt werden kann.

Er stellte auch klar, dass es sich um ein trilaterales Dokument handelt.

Konjunkturprogramm oder „Wohlstandsabkommen“