Es wurde bekannt, wie die Luftabwehrkräfte reagiert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurde der Abschuss von 19 Angriffsdrohnen an 16 Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an vier Orten verzeichnet.

Russische Truppen griffen die Ukraine in der Nacht zum 28. April mit 123 Angriffsdrohnen an. Die Luftabwehr zerstörte 95 feindliche Drohnen. Dies teilten die Luftstreitkräfte mit.

„In der Nacht zum 28. April griff der Feind mit 123 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Typen aus folgenden Richtungen an: Kursk, Orel, Shatalovo, Millero, Primorsko-Akhtarsk – Russische Föderation, Gwardejskoe – Temporär besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim“, hieß es in der Mitteilung.

Etwa 80 der vom Feind abgefeuerten Drohnen waren „Schaheds“.