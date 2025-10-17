Es wurde bekannt, wie viel Ukrainer im Jahr 2023 auf Onlyfans verdient haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Jahr 2023 verdienten 7.914 Ukrainer auf Onlyfans – das sind mehr als 2 Tausend mehr als in den drei Jahren zuvor.

Die Höhe des Einkommens von Ukrainern aus der Platzierung von Inhalten auf der Onlyfans-Plattform beträgt im Jahr 2023 131,75 Millionen Dollar. – das sind 20 Millionen Dollar mehr als für 2020-2022. Dies geht aus der Antwort der STS auf die Anfrage des Volksvertreters Jaroslaw Schelesnjak hervor, berichtet Ukrajinska Prawda.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Jahr 2023 Einnahmen aus Aktivitäten auf Onlyfans 7.914 Ukrainer erhalten – das sind mehr als 2 Tausend mehr als in den drei Jahren zuvor. In den Jahren 2020-2022 verdienten 5.435 Ukrainer auf dieser Plattform.

Die Höhe des Einkommens von Ukrainern aus Onlyfans im Jahr 2023 betrug 131,755 Millionen Dollar oder 4,89 Milliarden Hrywnja (zum durchschnittlichen Jahreskurs der Nationalbank der Ukraine). Wenn alle fälligen Steuern auf diesen Betrag gezahlt würden, könnte der Staatshaushalt mehr als 953 Millionen Hrywnja an persönlicher Einkommenssteuer und Militärabgaben erhalten.

Der STS hat bereits die relevanten Daten über die Einnahmen der Ukrainer von Onlyfans verarbeitet und begonnen, ihnen Bescheide zu schicken, in denen sie aufgefordert werden, ihr Einkommen zu erklären und Steuern zu zahlen.

Darüber hinaus haben die ukrainischen Steuerbehörden am 29. August dieses Jahres einen Antrag an die britische Steuerbehörde gestellt, um Daten über die Einkünfte von Ukrainern auf der Onlyfans-Plattform für das Jahr 2024 zu erhalten. Die Ukraine hat noch keine Antwort auf dieses Ersuchen erhalten.