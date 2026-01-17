Die Zahl der bei dem Angriff auf Charkiw verletzten Personen ist auf drei angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei dem Beschuss kritischer Infrastrukturen in Charkiw am 17. Januar wurden drei Menschen verletzt. Die Heizungs- und Stromversorgungssysteme wurden zerstört.

Bei einem Beschuss einer kritischen Infrastruktureinrichtung in Charkiw wurden am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt.

Bürgermeister von Charkiw Igor Terechow, Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow

Terechows direkte Aussage: „Die Zahl der Opfer des Beschusses einer kritischen Infrastruktureinrichtung hat sich auf drei erhöht.“

Zuvor hatte Synjehubow berichtet, dass ein 62-jähriger und ein 59-jähriger Mann bei dem Angriff verletzt worden seien.

Später fügte er hinzu, dass auch eine 52-jährige Frau medizinische Hilfe benötige.

Was zuvor geschah: Am Nachmittag des 17. Januar griff die russische Armee Charkiw an. Terechow sagte, der durch den Beschuss verursachte Schaden sei „sehr erheblich“. Ihm zufolge war dies ein schwerer Schlag für das System, das die Stadt mit Wärme und Strom versorgt.