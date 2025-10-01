Die Zeitpläne sind zurück: Die Region Tschernihiw führt Stromausfälle ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach dem Beschuss der Energieinfrastruktur in der Region Tschernihiw sind die Stromausfälle wieder eingeführt worden.

Dies berichtet Tschernihiwoblenergo.

„Durch den massiven Angriff des Feindes wurden heute wichtige Energieanlagen beschädigt, was zu einem systemischen Ausfall des Netzes und zur Abschaltung von 307.000 Verbrauchern in mehreren Bezirken der Region führte.

Leider reicht die verfügbare Kapazität des Stromnetzes nicht aus, um alle Verbraucher gleichzeitig mit Strom zu versorgen, so dass wir gezwungen sind, extreme Maßnahmen zu ergreifen – den Zeitplan für stündliche Stromausfälle“, hieß es in der Erklärung.

Es wurde darauf hingewiesen, dass der Zeitplan ab 20:00 Uhr am 1. Oktober gilt.

Der Zeitplan umfasst vier Stufen auf einmal. Das Prinzip, nach dem er angewendet wird, ist drei Stunden zu sechs (drei Stunden mit Strom und sechs Stunden ohne Strom).

„Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass der Umfang der Einschränkungen sehr groß ist, aber unter den derzeitigen Umständen haben wir keine andere Wahl. Wir möchten betonen, dass dies eine vorübergehende Lösung für den Zeitraum der Wiederherstellungsarbeiten an den beschädigten Anlagen ist“, fügte Tschernihiwoblenergo hinzu.

Um es kurz zu machen:

Der Bürgermeister von Slavutych sagte, dass die Stadt nach dem russischen Angriff auf das Umspannwerk keinen Strom mehr hatte.

Am 30. September griff der Feind eine Energieinfrastruktureinrichtung im Bezirk Nizhyn in der Region Tschernihiw an und ließ Zehntausende von Menschen ohne Strom.

Am 1. Oktober griff die russische Armee Energieinfrastruktureinrichtungen in der Ost- und Zentralukraine an.