Die Zeitpläne für die Stromausfälle am 4. November sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zeitpunkt und Umfang der Einschränkungen können sich ändern, daher sollten Sie die Informationen der Oblenergos beachten, so Ukrenerho.

In einigen Regionen der Ukraine wird es am Dienstag, den 4. November, zu vorübergehenden Einschränkungen des Verbrauchs kommen. Dies geht aus der Nachricht hervor, die Ukrenerho auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht hat.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass der Grund für die Einführung der Einschränkungen die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind.

Die Zeit und der Umfang der Anwendung der Beschränkungen werden wie folgt sein:

Zeitpläne für stündliche Abschaltungen

- von 08:00 bis 11:00 Uhr und von 15:00 bis 22:00 Uhr – mit dem Umfang von 0,5 bis 1,5 Warteschlangen

Zeitpläne für die Kapazitätsbegrenzung

- von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr – für industrielle Verbraucher

Das Unternehmen fügte hinzu, dass sich die Zeiten und der Umfang der Anwendung der Beschränkungen ändern können, und rief dazu auf, die Informationen auf den offiziellen Seiten von oblenergo zu beachten sowie Strom sparsam zu verbrauchen.