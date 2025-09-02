Zwei Personen, die verdächtigt werden, fast 25 Millionen Hrywnja für den Bedarf der Streitkräfte der Ukraine veruntreut zu haben: Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit hat einen ehemaligen Beamten, der in zwei Regionen als Leiter der Abteilungen für Wohnungsbau und Instandhaltung tätig war, und den Direktor eines Bauunternehmens der Veruntreuung von Haushaltsmitteln für den Strombedarf der ukrainischen Streitkräfte überführt.

Dies berichtet der Pressedienst der BES.

Die Ermittlungen ergaben, dass der ehemalige Leiter der Wohnungs- und Instandhaltungsabteilung, der diese Positionen in zwei Regionen innehatte, eine Reihe von Verträgen mit dem Unternehmen über die Lieferung von Strom abgeschlossen hat.

Anschließend wurden ohne objektive Gründe und aufgrund angeblicher Preisschwankungen auf dem Markt die Vertragsbedingungen bezüglich der Stromkosten geändert.

Insbesondere wurden die Energiepreise künstlich in die Höhe getrieben und die Primärdokumente geändert, was die Beschlagnahme von fast 25 Millionen Hrywnja an Haushaltsmitteln ermöglichte, so die Strafverfolgungsbehörden.

Die BES-Detektive haben dem ehemaligen Leiter der Wohnungs- und Instandhaltungsabteilung und dem Leiter des Versorgungsunternehmens eine Verdachtsanzeige zugestellt.

Um es kurz zu machen:

Das Bureau of Economic Security deckte einen Plan zur illegalen Verbringung von Fahrzeugen über die Zollgrenze der Ukraine auf. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Einwohner der Region Lwiw 19 Fahrzeuge unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe für die Streitkräfte der Ukraine illegal eingeführt hat.