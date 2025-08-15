In zwei Tagen haben die Ukrainer mehr als 400 Tausend Diia.cards bei der PrivatBank eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukrainer haben 400 Tausend Multi-Account-Karten für alle staatlichen Zahlungen erhalten

Die Ukrainer haben mehr als 400 Tausend Diia.Card-Karten bei der PrivatBank eröffnet.

Dies teilte die PrivatBank mit.

„In den zwei Tagen, seit die PrivatBank die neue digitale Multikontokarte Diia.Card für den Empfang von Zahlungen im Rahmen staatlicher Programme eingeführt hat“, heißt es in der Erklärung.

„Diia.Card ist eine universelle Bankkarte, die es Ihnen ermöglicht, Konten zu eröffnen, um Zahlungen im Rahmen verschiedener staatlicher Programme zu erhalten und Gelder innerhalb jedes Programms zu verwenden“, erinnert die Bank.

PrivatBank-Kunden können die Diia.Card digital über die Privat24-App eröffnen, so die Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Zuvor hatte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorow erklärt, dass die Ukraine die Diia.Card eingeführt hat, eine digitale Karte für den Empfang von staatlichen Zahlungen, die mit wenigen Klicks über die Diia-App oder die PrivatBank, Monobank und Credit Dnipro auf einem Smartphone geöffnet werden kann.

„Anstelle mehrerer Karten haben wir eine bequeme Multikontokarte für alle staatlichen Zahlungen und Dienstleistungen. Sie müssen nicht mehr für jede Leistung eine eigene Karte eröffnen“, sagte Fedorow.

Zuvor wurde berichtet, dass das Ministerkabinett die Einführung von Diia.Card, einer digitalen Karte für den Erhalt staatlicher Leistungen, genehmigt hat.