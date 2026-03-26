Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Soldaten der Grenzschutzabteilung „Phoenix“ haben die mobile Station R-416G-MS zerstört, die der Feind für die digitale Kommunikation zwischen den vorderen Stellungen und den Kommandoposten nutzte.

Quelle: Pressedienst des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, Video von „Phoenix“

Wörtlich: „In der Region Luhansk wurde durch einen präzisen Schlag eine mobile Mehrkanal-Funkrelaisstation des Typs R-416G-MS zerstört.“

Details: Wie das ukrainische Militär angibt, handelt es sich hierbei um eine der neuesten Entwicklungen des Gegners, die dazu dient, das Kommunikationsnetz auszubauen und die Übertragung digitaler Datenströme zu organisieren. Tatsächlich nutzt der Gegner diese Station zur Herstellung der Verbindung zwischen der Frontlinie und den Kommandoposten.

Diese Station wurde erstmals im Jahr 2018 im Einsatz gesichtet. Bislang ist nur ein einziger bestätigter Fall einer Zerstörung der R-416G-MS bekannt – im Juni 2024.