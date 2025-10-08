Öffnen Sie keine Fenster: Starker Rauch in Pryluky nach dem russischen Angriff auf das Öldepot

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach dem Angriff der russischen Armee auf die Stadt Pryluky in der Region Tschernihiw gibt es eine starke Rauchentwicklung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Stadtverwaltung.

„Als Folge eines Treffers auf eine der kritischen Infrastruktureinrichtungen außerhalb der Stadt gibt es heute eine erhebliche Rauchentwicklung“, hieß es in der Erklärung.

Die Bewohner der Stadt und der Umgebung werden gebeten, nach Möglichkeit keine Fenster zu öffnen und sich nur so lange im Freien aufzuhalten, bis sich die Situation verbessert.

„Seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die Empfehlungen der Behörden“, schreiben die Behörden.

Bis sich die Lage bessert, wird den Bewohnern geraten

fenster zu schließen,

den Aufenthalt im Freien zu begrenzen,

mehr Wasser zu trinken und

wenn möglich Luftreiniger zu benutzen. Beschuss am 8. Oktober

In der Nacht haben russische Truppen einen massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur der Ukraine gestartet. Die Hauptangriffsgebiete waren Nizhyn und Pryluky in der Region Tschernihiw, Krywyj Rih in der Region Dnipro und das Gebiet der Region Odessa.

In der Nähe von Nizhyn griffen 12 Schahedin die Eisenbahninfrastruktur an und in Pryluky ein Öldepot. Bei Krywyj Rih warfen die Russen etwa 30 Schaheds und eine gelenkte Luftbombe ab, die auch den Stromsektor beschädigten.

Nach Angaben der Luftwaffe wurde die Ukraine in dieser Nacht von mehr als 180 Drohnen angegriffen, von denen nur 154 abgeschossen wurden. Derzeit sagt das Energieministerium, dass die Situation im Energiesystem schwierig ist und die Ukrainer werden aufgefordert, Strom zu sparen.