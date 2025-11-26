Bis zum 1. Februar soll eine vollständige Liste der illegalen Tankstellen in der Ukraine erstellt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bis zum 1. Februar 2026 soll das Ministerkabinett eine vollständige Liste der illegalen Tankstellen zusammenstellen und für jede von ihnen konkrete Ergebnisse sicherstellen – von der Legalisierung bis zur Demontage und der Verurteilung der Täter.

Dies erklärte Danylo Hetmanzew, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada.

„Die Lage bei den illegalen Tankstellen ist kritisch: Nur wenige der von meinen Mitarbeitern kontrollierten illegalen Tankstellen wurden geschlossen, während einige auch nach den Inspektionen weiter betrieben werden. In einer Reihe von Regionen haben die Strafverfolgungsbehörden praktisch keine Ergebnisse erzielt“, betonte er.

Nach Angaben von Herrn Getmatsev empfahl der Ausschuss der staatlichen Steuerbehörde, dem BES und der nationalen Polizei: – eine vollständige Prüfung durchzuführen und alle illegalen Tankstellen zu identifizieren;

- sicherzustellen, dass illegale Tankstellen in einen legalen Betrieb umgewandelt oder im Falle einer Weigerung ganz geschlossen werden;

- die Einhaltung des Mindestlohns durch alle Tankstellenketten und die Ausstellung von Steuerschecks überwachen;

- monatliche Daten über die Zahlung von Steuern pro Liter Kraftstoff und die Höhe der Löhne in jedem Netz zu veröffentlichen.

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit in Kiew hat ein umfangreiches System zur illegalen Herstellung und zum Verkauf von gefälschtem Kraftstoff aufgedeckt.

Das BES hat die illegalen Aktivitäten von drei Tankstellen in Odessa beendet.