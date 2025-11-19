Am 20. November wird es in Kiew einen Stromausfall von 11,5-18 Stunden geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

DTEK hat einen Zeitplan für die Stromausfälle am 20. November veröffentlicht

Je nach Warteschlange wird der Strom für die Kiewer Haushalte am 20. November zwischen 6 und 12,5 Stunden verfügbar sein.

Dies ergibt sich aus den von DTEK veröffentlichten Zeitplänen für die Stabilisierungsausfälle.

Demnach werden die Verbraucher der Gruppe 1.1 den Strom am wenigsten nutzen können – nur 6 von 24 Stunden. Die Verbraucher der Gruppe 6.2 können den Strom 12,5 von 24 Stunden lang nutzen.

Nach den veröffentlichten Zeitplänen werden am 20. November alle Haushalte in der Hauptstadt für 30 Minuten (von 13:30 bis 14:00 Uhr) ohne Strom sein. Um Informationen über die Warteschlangen an den Kiewer Adressen und den Zeitplan zu erhalten, folgen Sie bitte dem Link.

Dunkelheit über dem Fluss Dnipro

Die Russen wollen die Ukrainer ohne Wärme lassen. Ist das wirklich so und was ist zu tun?

Blackout in einem Umschlag. Wie Tschernihiw und Krywyj Rih aufgrund der Spielchen des Energieministeriums keinen zusätzlichen Strom erhalten haben