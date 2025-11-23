Am 24. November wird es weitere Stromausfälle geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Montag, den 24. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Stromabschaltungen durchgeführt.

Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Die Zeitpläne sehen stündliche Ausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr mit einem Umfang von 0,5 bis 3 Warteschlangen vor.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Stromanlagen.

Für die Industrie gelten die Stromabschaltungen von 00:00 bis 23:59 Uhr

Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können. „Folgen Sie den Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, riet das Unternehmen.

Eine feindliche Drohne hat ein Auto der Stromtechniker von DTEK im Frontgebiet in der Region Donezk angegriffen.