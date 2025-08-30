Die SAR hat Abfangdrohnen bei der Abwehr des russischen Angriffs bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Abfangdrohnen haben zusammen mit F-16-Kampfjets erfolgreich feindliche Ziele abgeschossen, so Jurij Ihnat.

Die Wirksamkeit der ukrainischen Abfangdrohnen nimmt zu. Dies wurde bei der Abwehr eines weiteren massiven russischen Angriffs unter Beweis gestellt, sagte Jurij Ihnat, ein Vertreter der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, in einer am Samstag, den 30. August, ausgestrahlten Fernsehsendung.

„Die Abfangdrohnen haben sehr gute Arbeit geleistet. Ebenso wie die F-16 und andere Flugzeuge. Ich werde nicht sagen, wo, ich werde nicht sagen, wie viele, aber sie haben ziemlich gut gearbeitet. Ich möchte anmerken, dass die Abfangdrohnen auf dem Schlachtfeld immer effektiver werden“, sagte er.

Ihnat zufolge hört die Verbesserung der verschiedenen Waffentypen nicht auf.

„Und diese Modernisierung umfasst nicht nur technische Innovationen und die Ausweitung der Produktion, sondern auch die Schaffung neuer Einheiten und die Suche nach Spezialisten“, erklärte der Sprecher.