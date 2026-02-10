Abfangjäger haben eine russische Drohne mit künstlicher Intelligenz abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Trotz der Aussagen russischer Entwickler, dass die Drohne in der Lage sei, Ziele in einer Entfernung von bis zu 120 km autonom zu erkennen und zu treffen, wurde „Klin“ relativ leicht abgeschossen.

Abfangjäger Ein unbemanntes Fluggerät der 118. OMBr hat erstmals eine neue „Schahed-ähnliche“ Angriffsdrohne des russischen Militär-Industrie-Komplexes mit künstlicher Intelligenz namens „Klin“ zerstört. Das Video wurde vom ukrainischen Journalisten Andrij Zaplijenko veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Drohne heute, am 10. Februar, in den Zuständigkeitsbereich der Brigade eingeflogen ist.

„Die Neuheit des russischen Militär-Industrie-Komplexes wurde vor vier Monaten offiziell vorgestellt und wird nun von ukrainischen Spezialisten sorgfältig untersucht werden. Trotz der Aussagen der Entwickler, dass die Drohne in der Lage sei, Ziele in einer Entfernung von bis zu 120 km autonom zu erkennen und zu treffen, wurde „Klin“relativ leicht abgeschossen. Die erfolgreiche Zerstörung dieses Drohnentyps zeugt von der Fähigkeit unserer Soldaten, sich schnell an veränderte Kampfbedingungen anzupassen“, heißt es in der Bildunterschrift zum Video.

Technische Daten des unbemannten Fluggeräts Klin:

Startgewicht 13,5 kg

Fluggeschwindigkeit 108–300 km/h Rumpflänge 1,6 m Spannweite 1,9 m maximale Höhe 2 km Gewicht der Sprengladung 5 kg.

Wir erinnern daran, dass die Kämpfer der Drohnentruppe die russische Station für elektronische Kriegsführung R-330Zh „Zhitiel“ im Wert von fast 10 Millionen Dollar zerstört haben.

Die ukrainischen Streitkräfte haben die beeindruckende Zerstörung von „Schahed“ durch einen F-16-Piloten demonstriert.