„Achilles“ hat das russische Radarsystem „Nebo-M“ im Wert von 100 Millionen Dollar zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Besatzungen der 429. „Achilles“-Brigade haben das russische „Nebo-M“-Radar im Gebiet Belgorod im Wert von 100 Millionen Dollar zerstört.

Die Besatzungen der 429. separaten Brigade „Achilles“ haben das russische Radarsystem „Nebo-M“ in der Ortschaft Ukolovo getroffen, die fast 100 km von der Staatsgrenze der Ukraine entfernt an der Grenze zwischen den Regionen Belgorod und Kursk der Russischen Föderation liegt.

Quelle: : 429. Einzelbrigade „Achilles“

Details: : Es wird berichtet, dass der Angriff auf den verwundbarsten Teil des Komplexes erfolgte, wodurch eine weitere Nutzung dieses Radars unmöglich wird.

Nach Expertenschätzungen beläuft sich der Wert des Radarsystems „Nebo-M“ im Durchschnitt auf 100 Millionen US-Dollar.

Zur Information: : Das Radarsystem „Nebo-M“ ist ein multifunktionaler mobiler Radarkomplex zur Erkennung von aerodynamischen und ballistischen Objekten in mittleren und großen Höhen.

Es erkennt Flugzeuge in Entfernungen von bis zu 500–600 km und ballistische Ziele bis zu ~1500 km. Zudem kann dieses System schwer erkennbare Luftziele aus einer Entfernung von 200–400 km sowie kleine Ziele (Drohnen, Flugkörper) in Entfernungen von mehreren zehn bis mehreren hundert Kilometern (in der Regel 50–150 km) erkennen.