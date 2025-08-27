Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine entlarvte den Agenten, als er einen neuen Auftrag seines Vorgesetzten ausführen wollte – die Folgen eines kürzlichen „Fly-in“ in der Region Kiew aufzuzeichnen.

In der Region Kiew wurde ein russischer Agent festgenommen, der Raketenangriffe auf die Ukraine korrigiert hat. Dies berichtete der Sicherheitsdienst der Ukraine am Mittwoch, den 27. Juni.

Es wird angegeben, dass es sich um einen 40-jährigen Mitarbeiter eines örtlichen Chemiewerks handelt. Er war unter der Leitung des FSB mit der Suche und Übermittlung von Koordinaten von Flugplätzen, Luftverteidigungskomplexen und Unternehmen für die Herstellung unbemannter Systeme der Verteidigungskräfte in den Regionen Kiew, Tscherkassy, Tschernihiw, Schytomyr und Lwiw beschäftigt.

Beamte des ukrainischen Sicherheitsdienstes entdeckten den Mann, als er einen neuen Auftrag seines Vorgesetzten ausführen wollte – die Aufzeichnung der Folgen eines kürzlichen „Fly-in“ in Kiewschtschyna. Bei der Durchsuchung wurde dem Gefangenen ein Smartphone mit Geolokalisierungen, Fotos und anderem „Berichtsmaterial“ abgenommen, das der Angreifer für seine Entführer vorbereitet hatte.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Standorte der Verteidigungsstreitkräfte zu gewährleisten.

Der Angreifer wurde wegen des Verdachts auf Hochverrat unter dem Kriegsrecht (Teil 2 des Artikels 111 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe mit Beschlagnahmung des Vermögens.

Zuvor war bekannt geworden, dass der ukrainische Sicherheitsdienst einen FSB-Agenten enttarnt hat, der Granatenangriffe und Terroranschläge in Kiew vorbereitete. Der feindliche Geheimdienst hat die Frau über ihren Bekannten von der vorübergehend besetzten Krim aus der Ferne rekrutiert.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat auch FSB-Agenten festgenommen, die in der Nähe des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Dnipro und der Region Lwiw Terroranschläge planten.