Die Angreifer haben Kramatorsk mit einer FAB-Bombe angegriffen: 6 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei dem Angriff der Russischen Föderation auf Kramatorsk am 19. Mai wurden sechs Menschen verletzt, darunter Männer und Frauen im Alter von 43 bis 71 Jahren.

Mindestens sechs Menschen wurden durch einen russischen FAB-250-Angriff auf die Stadt Kramatorsk in der Oblast Donezk am Morgen des 19. Mai verletzt.

Quelle: : Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk auf Telegram

Wörtliches Zitat der Staatsanwaltschaft: : „Um 5:40 Uhr beschossen russische Truppen Kramatorsk mit einer FAB-250 mit einem UMPC-Modul. Infolge des Treffers der Kampfmittel auf das Gebiet eines Wohngebiets erlitten mindestens 6 Zivilisten Körperverletzungen.“

Details: : Unter den Verletzten befinden sich drei Männer im Alter von 43, 45 und 71 Jahren sowie Frauen im Alter von 64, 65 und 67 Jahren.

Infolge des feindlichen Angriffs erlitten sie Verletzungen durch Sprengstoff, Splitterwunden und Gehirnerschütterungen.