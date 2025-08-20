FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Angriff auf Ochtyrka: Das Ausmaß der Zerstörung ist bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gegen Mitternacht griffen die Russen die Stadt mit 15 Angriffsdrohnen an, von denen acht den Wohnbereich trafen.

Durch den Angriff der russischen Drohnen in der Stadt Ochtyrka wurden 40 Häuser beschädigt. Dies berichtete die Militärverwaltung der Region Sumy am Mittwoch, den 20. August.

Es wird angegeben, dass die Russen gegen Mitternacht die Gemeinde mit 15 Angriffsdrohnen angegriffen haben. Acht Drohnen trafen den Wohnbereich.

„Der Angriff führte zu großflächigen Bränden. Die größten Brandherde konnten erst im Laufe des Vormittags lokalisiert werden. Es gibt Schäden in fünf Straßen der Stadt. Neununddreißig Privathäuser, ein zweistöckiges Wohnhaus sowie Nichtwohngebäude und Industrieanlagen wurden beschädigt“, heißt es in der Erklärung.

Auch drei Autos wurden zerstört oder beschädigt.

Das Ausmaß der Zerstörung wird noch genau bestimmt. Die Beseitigung der Folgen der russischen Angriffe dauert an.

Die Zahl der Opfer liegt weiterhin bei 14 Personen, darunter drei Kinder. Das jüngste Opfer ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Der Junge hat eine akute Reaktion auf Stress, es besteht keine Lebensgefahr.

Zurzeit werden acht Patienten im Krankenhaus untersucht. Der Rest wird ambulant behandelt.

