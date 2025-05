Angriff auf die Region Kirowohrad: zwei Menschen im Krankenhaus, 1.400 Abonnenten ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei der drei Personen, die bei einem nächtlichen feindlichen Angriff auf das Gebiet Kirowohrad verletzt wurden, sind ins Krankenhaus eingeliefert worden.

In der Region Kirowohrad sind zwei Menschen infolge des russischen Angriffs ins Krankenhaus eingeliefert worden, 1400 Abonnenten sind ohne Strom. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Andrej Raikovich am Mittwoch, den 28. Mai in Telegram mit.

Ihm zufolge sind derzeit mehr als 1400 Abonnenten – ohne Stromanschluss.

„Unter den drei Opfern des nächtlichen feindlichen Angriffs befinden sich zwei im Krankenhaus“, bemerkte Raikovich.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nacht in Swetlowodsk im Gebiet Kirowohrad Russen einen Industriebetrieb angegriffen haben, drei Menschen wurden verletzt. Es wurden 76 private und ein 9-stöckiges Wohngebäude beschädigt. Insgesamt griff Russland die Ukraine in der Nacht mit fünf ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M/KN-23, der Lenkrakete Ch-59/69 und 88 Angriffsdrohnen an. Die Luftverteidigungskräfte haben 71 russische Drohnen zerstört.