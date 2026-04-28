Angriffe auf Energieanlagen in Tuapse könnten zu einer Umweltkatastrophe führen – Putin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass Angriffe auf russische Energieanlagen in Tuapse zu einer Umweltkatastrophe führen könnten.

Quelle: Putin am 28. April, zitiert von russischen Medien

Wörtliches Zitat: „Immer häufiger greifen Drohnen zivile Infrastruktur an. Das jüngste Beispiel sind die Angriffe auf Energieanlagen in Tuapse, die potenziell auch schwerwiegende ökologische Folgen haben können.“

Details: Dies erklärte Putin während einer Sitzung zur Vorbereitung der bevorstehenden Wahlen zur Staatsduma der Russischen Föderation im Jahr 2026.

Er erklärte zudem, dass die Ukraine Energieanlagen in Russland angreife, weil sie an der Front keinen Erfolg habe.

Hintergrund:

In der Nacht zum 28. April griffen Drohnen einen Seehafen und eine Ölraffinerie im russischen Tuapse in der Region Krasnodar an; die russischen Behörden teilten mit, dass mehr als 160 Rettungskräfte einen Großbrand bekämpfen und die Evakuierung der Bewohner angeordnet wurde.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine präzisierte die Ergebnisse der Angriffe auf Ölraffinerien in den russischen Städten Tuapse und Jaroslawl. Insbesondere wurde bestätigt, dass bei dem Angriff am 20. April im Bereich der Ölraffinerie „Tuapsinskij“ im Krasnodar-Krai der Russischen Föderation 24 Tanks zerstört und vier weitere beschädigt wurden. Am 16. April trafen Einheiten der Deep-Strike-Truppe der Spezialeinheiten mehrere Objekte am Ölterminal im Schwarzmeerhafen Tuapse im Krasnodar-Krai der Russischen Föderation.